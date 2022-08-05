В ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

«Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачёта также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила», — цитирует представителя пресс-службы ISU РИА Новости.

В пресс-службе также заявили, что отстранение российских спортсменов является постоянным, данное решение — не санкция и не дисциплинарная мера. По словам представителей союза, решение принято исключительно в интересах безопасности и целостности соревнований.

Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие фигуристов из России.

ISU 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее в МОК отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.