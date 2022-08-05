военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов

Короткая ссылка
В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.
В ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов
  • РИА Новости

«Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачёта также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила», — цитирует представителя пресс-службы ISU РИА Новости.

В пресс-службе также заявили, что отстранение российских спортсменов является постоянным, данное решение — не санкция и не дисциплинарная мера. По словам представителей союза, решение принято исключительно в интересах безопасности и целостности соревнований.

Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие фигуристов из России.

ISU 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее в МОК отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить