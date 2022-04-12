Фигуристка Константинова сообщила, что попробует себя в роли тренера

Короткая ссылка
Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года в Красноярске в женском одиночном фигурном катании Станислава Константинова рассказала о намерениях стать тренером.
Фигуристка Константинова сообщила, что попробует себя в роли тренера
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«По-прежнему продолжаю тренироваться. При этом уже некоторое время занимаюсь постановками программ для совсем юных фигуристов. Мне это нравится, как и то, что в итоге получается. А в начале лета я впервые приму участие в сборах в роли тренера, жду с нетерпением, это что-то новое в моей карьере», — цитирует Константинову ТАСС.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса. 

Ранее Константинова назвала чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву четвёртым по силе человеком в российском фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить