Фигуристка Константинова сообщила, что попробует себя в роли тренера

Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года в Красноярске в женском одиночном фигурном катании Станислава Константинова рассказала о намерениях стать тренером.

«По-прежнему продолжаю тренироваться. При этом уже некоторое время занимаюсь постановками программ для совсем юных фигуристов. Мне это нравится, как и то, что в итоге получается. А в начале лета я впервые приму участие в сборах в роли тренера, жду с нетерпением, это что-то новое в моей карьере», — цитирует Константинову ТАСС.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.

Ранее Константинова назвала чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву четвёртым по силе человеком в российском фигурном катании.