Константинова: Туктамышева — четвёртый по силе человек в российском фигурном катании

Российская фигуристка Станислава Константинова считает, что Елизавета Туктамышева справедливо не попала на Олимпийские игры в Пекине.

«Очень болела за Туктамышеву и хотела, чтобы она отобралась и на чемпионат Европы, и на Олимпийские игры. Однако не могу сказать, что Аня Щербакова не достойна поехать. Все достойны, а она чемпионка мира. Туктамышева — это человек, который занимает самое обидное четвёртое место. Если смотреть объективно, то Валиева — лидер, Трусова и Щербакова — вторая и третья. Лиза — четвёртый по силе человек. Если бы было ещё десять чемпионатов России, то на девяти из них был бы подобный расклад. Понятно, что каждый болеет за своего, это у него вызывает какие-то эмоции. Я смотрела Анину произвольную программу и была поражена её силой духа. Она просто поставила всех на место своим прокатом», — приводит слова Константиновой Sport24.

25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, однако ни разу за карьеру не выступала на Олимпийских играх.

Ранее Авербух заявил, что о замене Щербаковой на Туктамышеву не может быть и речи.