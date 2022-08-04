Кержаков: участие Плющенко в Медиалиге пойдёт на пользу футболу

Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об участии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в футбольной медийной лиге.

«Участие Плющенко в медиафутболе, наверное, популяризирует вид спорта. Здорово, что Женя дебютировал, он любит футбол. На уровне игры блогеров и артистов, думаю, у него получится», — цитирует Кержакова ТАСС.

3 августа фигурист получил травму паха в товарищеском матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.