Губерниев с иронией прокомментировал речь Загитовой на шоу Навки
- РИА Новости
«Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине нужно очень много работать», — написал Губерниев в Telegram-канале.
Он добавил, что фигуристке не помогут три занятия с ним. По словам комментатора, ей нужно работать с ним около 4—5 уроков.
Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении. Она выступала в роли ведущей на Первом канале в шоу «Ледниковый период».
Ранее Губерниев объяснил, почему в России не следует обращать внимания на допинг в Норвегии.