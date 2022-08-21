Губерниев с иронией прокомментировал речь Загитовой на шоу Навки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на речь олимпийской чемпионки Алины Загитовой на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине нужно очень много работать», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что фигуристке не помогут три занятия с ним. По словам комментатора, ей нужно работать с ним около 4—5 уроков.

Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении. Она выступала в роли ведущей на Первом канале в шоу «Ледниковый период».

Ранее Губерниев объяснил, почему в России не следует обращать внимания на допинг в Норвегии.