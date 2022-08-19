Губерниев объяснил, почему в России не следует обращать внимания на допинг в Норвегии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему в России не следует обращать внимания на допинг в Норвегии.

«На фоне всего того, что происходит в российском спорте, и лишения отечественных атлетов возможности выступать на международных соревнованиях мне абсолютно всё равно, что происходит у норвежцев. Мы должны заниматься своими делами и размышлять о том, как нам не потерять спорт. Меня интересует наша страна, наша Родина, а не норвежское антидопинговое агентство. Я не хочу плохо думать о 15-летних норвежцах, мне ближе 15-летние россияне», — заявил Губерниев RT.

Ранее бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал возможное лишение статуса соответствия Антидопингового агентства Норвегии.