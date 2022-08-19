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Бывший руководитель РУСАДА высказался о возможном лишении статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства

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Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал возможное лишение статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства(ADNO).
Бывший руководитель РУСАДА высказался о возможном лишении статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства
  • РИА Новости

«Если эти факты подтвердятся, то это очень грубое нарушение. Согласно антидопинговым нормам, никто не имеет права предварительно уведомлять спортсменов о проведении тестирования. В этом и заключается смысл процедуры, что пробу берут у лиц, не осведомлённых о дате и времени тестирования. Суть тестирования заключается в антидопинговом контроле, в выявлении фактов нарушений. А атлеты, входящие в данную возрастную категорию (15—18 лет), зачастую выступают уже за первую сборную страны. И возраст не может быть оправданием установленным фактам», — заявил Ганус RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований.

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