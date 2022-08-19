Бывший руководитель РУСАДА высказался о возможном лишении статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства

Бывший руководитель РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал возможное лишение статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства(ADNO).

«Если эти факты подтвердятся, то это очень грубое нарушение. Согласно антидопинговым нормам, никто не имеет права предварительно уведомлять спортсменов о проведении тестирования. В этом и заключается смысл процедуры, что пробу берут у лиц, не осведомлённых о дате и времени тестирования. Суть тестирования заключается в антидопинговом контроле, в выявлении фактов нарушений. А атлеты, входящие в данную возрастную категорию (15—18 лет), зачастую выступают уже за первую сборную страны. И возраст не может быть оправданием установленным фактам», — заявил Ганус RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований.