Бывший руководитель РУСАДА высказался о возможном лишении статуса соответствия Норвежского антидопингового агентства
- РИА Новости
«Если эти факты подтвердятся, то это очень грубое нарушение. Согласно антидопинговым нормам, никто не имеет права предварительно уведомлять спортсменов о проведении тестирования. В этом и заключается смысл процедуры, что пробу берут у лиц, не осведомлённых о дате и времени тестирования. Суть тестирования заключается в антидопинговом контроле, в выявлении фактов нарушений. А атлеты, входящие в данную возрастную категорию (15—18 лет), зачастую выступают уже за первую сборную страны. И возраст не может быть оправданием установленным фактам», — заявил Ганус RT.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований.