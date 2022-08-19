Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) нужно разобраться в ситуации с Норвегией.

«Могут отстранить? Поживём — увидим. Я не очень в курсе тех правил, которые там есть. У нас, например, чётко выстроена система юношеского спорта. Я работала в Америке, и это вообще не возраст, а дело в уровне мастерства. Репутация Норвегии в плане допинга? Это сплетни. Пускай WADA и разбирается», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса WADA.