военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) нужно разобраться в ситуации с Норвегией.
Роднина высказалась о возможном отстранении Норвегии от международных соревнований
  • РИА Новости

«Могут отстранить? Поживём — увидим. Я не очень в курсе тех правил, которые там есть. У нас, например, чётко выстроена система юношеского спорта. Я работала в Америке, и это вообще не возраст, а дело в уровне мастерства. Репутация Норвегии в плане допинга? Это сплетни. Пускай WADA и разбирается», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить