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Тихонов: запрет на проведение международных турниров в Норвегии будет правильным решением

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса WADA.
Тихонов: запрет на проведение международных турниров в Норвегии будет правильным решением
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Наконец-то, я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», — цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что не верит, что WADA накажет Норвегию за нарушение антидопинговых правил.

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