военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Свищёв не верит, что WADA накажет Норвегию за нарушение антидопинговых правил

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на возможное отстранение норвежских спортсменов от международных соревнований за нарушение антидопингового кодекса.
Свищёв не верит, что WADA накажет Норвегию за нарушение антидопинговых правил
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«Почему в Норвегии разрешено то, что запрещено в других странах для спортсменов? Звонок прозвучал. Норвежская команда его услышала. Я не верю, что их отстранят. Я думаю, что норвежцы придут к какому-то консенсусу с МОК и ВАДА. Сам факт, что это есть, — это позитивно и правильно», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он также заявил, что во всём мире действуют определённые правила, и все должны им следовать.

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны WADA за нарушение антидопингового кодекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить