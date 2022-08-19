Свищёв не верит, что WADA накажет Норвегию за нарушение антидопинговых правил

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на возможное отстранение норвежских спортсменов от международных соревнований за нарушение антидопингового кодекса.

«Почему в Норвегии разрешено то, что запрещено в других странах для спортсменов? Звонок прозвучал. Норвежская команда его услышала. Я не верю, что их отстранят. Я думаю, что норвежцы придут к какому-то консенсусу с МОК и ВАДА. Сам факт, что это есть, — это позитивно и правильно», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он также заявил, что во всём мире действуют определённые правила, и все должны им следовать.

Напомним, что в Норвегии действует правило: допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны WADA за нарушение антидопингового кодекса.