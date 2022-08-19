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В Норвегии назвали трагедией возможное отстранение от международных турниров

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Президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) за нарушение антидопингового кодекса.
В Норвегии назвали трагедией возможное отстранение от международных турниров
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Для норвежского футбола и норвежского спорта будет трагедией, если мы потеряем право на проведение международных спортивных мероприятий на своей территории», — приводит слова Клавенесс NRK.

Напомним, что в Норвегии действует правило о том, что допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее сообщалось, что в Норвегии опасаются санкций WADA за нарушение антидопингового кодекса.

 

 

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