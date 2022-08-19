В Норвегии назвали трагедией возможное отстранение от международных турниров

Президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) за нарушение антидопингового кодекса.

«Для норвежского футбола и норвежского спорта будет трагедией, если мы потеряем право на проведение международных спортивных мероприятий на своей территории», — приводит слова Клавенесс NRK.

Напомним, что в Норвегии действует правило о том, что допинг-тестирование для спортсменов от 15 до 18 лет допускается только с разрешения опекунов, что подразумевает предупреждение о визите. Однако согласно положению антидопингового кодекса это предупреждение возможно только при необходимости. Данное правило действует уже несколько лет, поэтому в Норвегии опасаются санкций со стороны WADA.

Ранее сообщалось, что в Норвегии опасаются санкций WADA за нарушение антидопингового кодекса.