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NRK: Норвегию могут отстранить от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса

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В Норвегии опасаются санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) за нарушение антидопингового кодекса.
NRK: Норвегию могут отстранить от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса
  • Gettyimages.ru
  • © Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Речь идёт о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, сообщает NRK. Согласно правилам, которые действуют в стране, взять допинг-пробу у молодых атлетов можно только с разрешения опекунов, а следовательно, после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако согласно положению антидопингового кодекса, это предупреждение возможно только при необходимости.

Власти страны опасаются санкций от WADA в 2023 году, потому что такая ситуация с допинг-пробами продолжается уже несколько лет. В Норвегии полагают, что самым вероятным наказанием станет невозможность проведения чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, а также участие в них национальных команд.

Вопрос пытаются решить изменением местного законодательства, однако пока это предложение не находит поддержки.

Ранее канадский юрист и глава комиссии WADA по расследованию дела о допинг-скандале на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных соревнований.

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