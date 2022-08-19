NRK: Норвегию могут отстранить от международных турниров за нарушение антидопингового кодекса

В Норвегии опасаются санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) за нарушение антидопингового кодекса.

Речь идёт о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, сообщает NRK. Согласно правилам, которые действуют в стране, взять допинг-пробу у молодых атлетов можно только с разрешения опекунов, а следовательно, после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако согласно положению антидопингового кодекса, это предупреждение возможно только при необходимости.

Власти страны опасаются санкций от WADA в 2023 году, потому что такая ситуация с допинг-пробами продолжается уже несколько лет. В Норвегии полагают, что самым вероятным наказанием станет невозможность проведения чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, а также участие в них национальных команд.

Вопрос пытаются решить изменением местного законодательства, однако пока это предложение не находит поддержки.

Ранее канадский юрист и глава комиссии WADA по расследованию дела о допинг-скандале на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных соревнований.