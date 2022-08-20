Загитова рассказала, почему не приняла предложения сняться в кино

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, хочет ли она стать киноактрисой.

«На самом деле я задумывалась об этом, и мне поступала пара предложений. К сожалению, мне не понравился сюжет, поэтому я отказалась от этих ролей», — приводит слова Загитовой Umagazine.

По её словам, если ей поступит предложение с интересной ролью в кино и подойдёт сюжет, то она согласится.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным.