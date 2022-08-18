Медведева войдёт в состав жюри проекта «Новые танцы»
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
В роли судей, кроме Медведевой, выступят Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Екатерина Решетникова и Владимир Варнава. Ведущей проекта традиционно будет Ляйсан Утяшева.
22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.
Ранее Медведева рассказала о своей мечте на 30 млн рублей.