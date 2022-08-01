Медведева рассказала о мечте на 30 млн рублей

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей материальной мечте.

«У меня есть материальная мечта, очень большая, очень. Не хочу говорить, никому не говорю. На неё нужно очень много денег — 30—40 млн рублей», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Инвестерика».

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряной призёркой Игр в Пхёнчхане.

Ранее Медведева рассказала, планирует ли вернуться к соревнованиям.