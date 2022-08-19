«Это решение её родителей»: 15-летняя фигуристка Ширяева согласилась на переход в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева в ближайшее время должна сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Канады. В Skate Canada сообщили, что отправили соответствующий запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России и рассчитывают получить ответ в декабре. В свою очередь, в ФФККР рассказали, что семья спортсменки решилась на переезд из-за работы отца. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, смена спортивного гражданства — это нормальная практика для фигуристов, а экс-чемпионка мира Мария Бутырская не исключила, что Ширяева пошла на такой шаг, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах.

«Не делал бы опрометчивые шаги, чтобы не портить себе жизнь»

О скорой смене спортивного гражданства россиянкой Ульяной Ширяевой стало известно в пятницу днём. В Канадской федерации фигурного катания подтвердили, что девушка находится в процессе оформления документов. Отмечается, что точка в этом вопросе должна быть поставлена не ранее декабря.

«Skate Canada направила запрос, и Россия рассмотрит его в декабре. В течение данного переходного периода, пока не будет принято окончательное решение... её московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных стартах», — приводит слова исполнительного директора Skate Canada в Британской Колумбии Тэда Бартона портал BIV.com.

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В организации рассказали, что 15-летняя фигуристка переехала в Канаду в начале года и сейчас ожидает разрешения своей ситуации. Это не помешает ей принять участие в турнире, который в эти выходные проходит в пригороде Ванкувера. Один из функционеров Skate Canada Майк Слипчук отметил, что, хотя россиянам и запрещено выступать на международных соревнованиях, Ульяне было разрешено заявляться на региональные старты, поскольку девушка находится в процессе смены спортивного гражданства.

Дал ей разрешение на это и клуб «Армия фигурного катания», который Ширяева представляла до отъезда в Канаду.

В Федерации фигурного катания на коньках России подтвердили, что вынесут окончательный вердикт по спортсменке, согласно предусмотренным процедурам, на исполкоме организации в декабре.

«Переезд в Канаду связан с тем, что папе предложили там новую работу, и они отправились всей семьёй», — объяснили ТАСС в пресс-службе ФФККР.

Генеральный директор федерации Александр Коган не только спокойно отнёсся к решению юной фигуристки, но и задался вопросом: слышал ли о ней ранее кто-то из неспециалистов? Вместе с тем функционер пообещал, что все процедуры по смене спортивного гражданства будут строго соблюдены.

На первый взгляд решение Ширяевой выступать под флагом Канады не станет большой потерей для отечественного фигурного катания. Девушка показывала весьма скромные результаты и не считалась одной из самых талантливых по своему возрасту. Самым большим достижением для неё стало третье место на этапе Кубка России среди юниорок в Перми в ноябре 2021 года. Тогда она уступила лишь Виктории Морозовой и Наталии Лагутовой.

А вот на январском первенстве страны среди юниоров Ульяна не попала даже в десятку лучших, расположившись на 11-й строчке. На юниорском ЧР-2021 среди старшего возраста она оказалась шестой. Аналогичное выступление она продемонстрировала и на первенстве Москвы-2021 среди юниоров.

Тем не менее, по словам бывшего тренера спортсменки Алексея Василевского, Ширяева находится в отличной форме и располагает неплохим подбором прыжков: тройным акселем и четверными сальховом и тулупом, которые «готовы на 90%».

«Ульяна уехала с родителями несколько месяцев назад, перед отъездом они оформляли документы. В преддверие отлёта в Канаду она только в Молдавии провела три месяца... Они периодически выходят на связь и переехали в Канаду в связи с работой отца, особого выбора у них не было. Документы на переход в федерацию они уже подали, таковы правила», — подчеркнул специалист.

Высказался на тему отъезда Ширяевой и Ренат Лайшев, президент Центра спорта и образования «Самбо-70», в котором выросли многие ведущие отечественные фигуристы: Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова и другие. Он посоветовал 15-летней девушке не торопиться.

«Я как человек, который старше, и как гражданин России хочу обратиться к ней и к её родителям, чтобы она ещё раз подумала. 15 лет — уже зрелый возраст, когда человек всё осознает. И я бы не делал опрометчивые шаги, чтобы не портить себе жизнь. Уровень спортивного профессионализма ещё не доказан внутри своей страны. Есть к чему стремиться», — цитирует специалиста Metaratings.

При этом Ширяева оказалась не первой юной российской фигуристкой, которая решилась на смену спортивного гражданства в августе. Ранее аналогичный выбор сделала 13-летняя Инга Гургенидзе. Спортсменка, занимающаяся у Людмилы Гафаровой в Казани, впредь будет представлять сборную Грузии. Она заявлена на третий этап Гран-при среди юниоров, который пройдёт в Риге в сентябре.

«Могла уехать, испугавшись высокой конкуренции»

По мнению экспертов, в подобных переходах нет ничего страшного. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина усомнилась в том, что Ширяева в будущем сумела бы помочь национальной команде России.

«Не так пристально слежу за юниорскими соревнованиями, но отъезд в Канаду — в первую очередь решение её родителей. В 15 лет Ширяева вряд ли самостоятельно пошла на такой шаг. Даже если она является способной девочкой, Ульяна ещё должна вырасти в звезду. Пусть, по словам её тренера, фигуристка почти готова прыгать два четверных и обладает хорошим тройным акселем, вопрос: сохранит ли она данный набор к 17 годам, когда можно начинать выступать на взрослом уровне?» — отметила Роднина в беседе с RT.

Она также напомнила, что смена спортивного гражданства — это нормальная практика для фигуристов, и в качестве примера привела Марину Анисину, добившуюся успеха под флагом Франции, и Алёну Савченко, завоевавшую золотую медаль ОИ в Пхёнчхане для Германии.

«Ширяева — не первая и не последняя, и дело здесь не в отстранении России от международных соревнований. Мне сложно сказать, отправилась ли Ульяна в Канаду, чтобы иметь возможность выступать, но говорить о бегстве не совсем верно. По факту речь идёт о ребёнке, который не имеет права подписать ни один документ. Полную ответственность за неё сейчас несут родители. Не нужно устраивать трагедию на ровном месте», — добавила Роднина.

А вот бывшая чемпионка мира Мария Бутырская, напротив, предположила, что девушка с таким набором прыжков в будущем могла бы попасть в сборную России, и объяснила, чем для неё опасен переезд в Канаду.

«Конечно, она могла уехать, испугавшись высокой конкуренции в стране. Однако именно в такой борьбе можно прогрессировать по-настоящему. Я вспоминаю россиянок, которые выступают за другие сборные. Там они лишены этой возможности. У них всё шикарно: не знают себе равных на национальном уровне и регулярно ездят на крупные соревнования. Но при этом они становятся всё слабее. Данный фактор сильно сказывается на результатах», — подчеркнула Бутырская.

Не стала она исключать и того, что Ульяна пошла на такой шаг, чтобы получить возможность принимать участие в международных турнирах.

«К сожалению, некоторые спортсмены в такой ситуации будут отправляться в другие страны. Люди ищут пути для выхода из непростого положения, в котором оказалось отечественное фигурное катание. Смена гражданства — один из вариантов. Вместе с новым паспортом ты получаешь новые возможности», — добавила Бутырская.

А вот известный тренер Татьяна Тарасова, как и Роднина, не увидела в этом ничего страшного.

«Тем более в нынешних условиях незачем это обсуждать, перешла и перешла. Мне лично не обидно, что наши молодые атлеты меняют сборную. Да, они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — цитирует специалиста РБК.