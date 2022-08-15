Мечты Загитовой об интервью с президентом, встреча Валиевой и Овечкина: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова призналась, что хотела бы однажды взять интервью у президента России Владимира Путина, но отметила, что для этого ей ещё нужно набраться опыта в журналистике. Александр Овечкин назвал Камилу Валиеву героем и совершенно простой девчонкой. Звёзды встретились во время детского хоккейного турнира Ovi Cup, где фигуристка выступила с показательным номером. Анна Щербакова раскрыла секреты тренировочного процесса в группе Этери Тутберидзе, а Александра Степанова рассказала, планируют ли они с Иваном Букиным продолжать профессиональную карьеру. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Журналистская мечта Загитовой

Лето движется к концу, и уже совсем скоро начнётся учебный год. Многие фигуристы совмещают обучение в вузах с активными тренировками. Так, Евгений Семененко учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете, Александра Трусова и Анна Щербакова поступили на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, а Алина Загитова — уже на третьем курсе факультета журналистики в РАНХиГС. Недавно олимпийская чемпионка рассказала, тяжело ли ей совмещать учёбу со спортом, и поведала о мечте в будущей профессии.

«Если хочешь хорошо учиться, то в это надо полностью погружаться. Точно так же и со спортом — чтобы добиваться результатов, он должен быть на первом месте. Но сейчас у меня относительно свободный график, я могу, например, при необходимости переносить тренировки, когда они накладываются на занятия. Так что сейчас совмещать более или менее получается», — цитирует олимпийскую чемпионку РИА Новости.

Отвечая на вопрос, у кого бы она хотела взять интервью, Загитова, задумавшись, назвала президента России Владимира Путина.

«Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня ещё недостаточно опыта», — призналась Алина.

На заявление фигуристки отреагировал популярный телеведущий Дмитрий Губерниев, который давно предлагает будущей коллеге свои уроки профессионального мастерства.

«Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, Папа Римский, Шольц, Макрон. Алина, как талантливая девушка, может развиваться в этом смысле дальше. Но ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно», — сказал журналист.

100 баллов Гуменника

Среди тех, кто вновь сядет за парту в этом году, будет и Пётр Гуменник, который стал студентом факультета программной инженерии и компьютерной техники Национального исследовательского университета ИТМО. Фигурист закончил школу два года назад, но получить высшее образование решил только сейчас.

«В этом году сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. С прошлого года у меня осталась математика (78) и русский язык (98). При поступлении ещё добавили 10 баллов за Европейский юношеский олимпийский фестиваль», — сообщил Гуменник с «Матч ТВ».

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров выразил надежду, что ему удастся учиться в вузе без ущерба для спорта и наоборот.

«Хотя я спрашивал тех, кто там уже учится. Они сказали: чтобы совмещать учёбу и спорт, нужно быть либо гением, либо хитрецом. Я люблю создавать себе испытания. Заниматься только фигурным катанием скучно. Однообразие может привести даже к выгоранию», — подчеркнул атлет.

Встреча Валиевой и Овечкина

Камила Валиева приняла участие в торжественной церемонии, предваряющей финальный матч детского турнира Ovi Cup в Красногорске. Она представила зрителям и участникам соревнований показательную программу под музыку из кинофильма «Аватар». Также на мероприятии она пообщалась с Александром Овечкиным, Вячеславом Фетисовым, Ильёй Ковальчуком и многими другими хоккейными звёздами.

«Очень круто и очень волнительно, потому что столько легенд здесь собралось. Мне очень понравилось кататься», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

Форвард «Вашингтона» также поделился впечатлениями от общения с олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях.

«Совершенно простая девчонка. Она герой, на неё было такое давление… Мы за неё болеем всем сердцем, как и вся Россия», — заявил Овечкин, имея в виду скандал вокруг обвинений в допинге на Играх-2022.

Расследование дела Валиевой, кстати, пока продолжается, при этом зарубежные «доброжелатели» то и дело отпускают в адрес спортсменки колкие комментарии. Так, недавно Камила призналась: ей жаль, что российских фигуристов не допускают до международных соревнований. На это высказывание довольно грубо ответила американка Алекса Книрим, выступающая в паре с Брэндоном Фрейзером.

«Жаль, что мне всё ещё приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль», — написала фигуристка в соцсети.

Секреты тренировок Щербаковой

Анна Щербакова приоткрыла завесу тайны о том, как проходят тренировки в группе Этери Тутберидзе. По её словам, на утренних занятиях фигуристы работают над скольжением, шагами, связками и прыжками, а также накатывают короткую программу. А вот вечерняя тренировка проходит в формате соревнований.

«Как и на турнирах, шесть минут разминка, за это время мы прогоняем нашу программу. Затем жеребьёвка, тоже как на соревнованиях: мы вытягиваем номерки, переживаем, волнуемся и прокатываем произвольную программу. Тренер пишет всем распечатку по элементам, по очереди выставляет оценку за каждый, мы всё разбираем и дальше работаем над ошибками. И так каждый день, один выходной в неделю», — рассказала олимпийская чемпионка, выступая перед участниками программы Образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Также спортсменка призналась, что, скорее всего, не сможет сейчас прыгнуть некоторые двойные прыжки, так как привыкла делать тройные или четверные. По её словам, фигуристы не считают количество оборотов в воздухе, потому что на это просто нет времени: прыжок основывается на ощущениях.

«Бывает, что после того, как приучаешься к тройным прыжкам, перестают получаться двойные, ты их перекручиваешь, потому что по привычке сильнее вкручиваешься в прыжок и немножко теряешься в ощущениях, но это обычно первое время», — отметила Анна.

Щербакова также призналась, что не придерживается каких-то ритуалов перед соревнованиями, но у неё есть выработанная годами система подготовки: как правильно размяться, подготовиться, настроиться на выступление.

«Последние несколько лет у меня уже была своя тактика, которой придерживалась. Я приезжала на турнир и знала свои задачи на каждый день. Вне того, что у нас на катке, я занималась в отеле, ходила в зал, знала, в какой момент мне нужно потренироваться, в какой отдохнуть. Просто вырабатывается свой ритм, ты знаешь, как настроить и тело, и голову отдельно. Это просто тренировки и правильная ментальная готовность», — подчеркнула фигуристка.

Планы Степановой

Александра Степанова, которая недавно получила эффектное предложение руки и сердца прямо во время ледового шоу в Сочи, рассказала, планируют ли они с женихом свадьбу в ближайшее время. Избранником фигуристки стал Владислав Малинов, племянник тренера Светланы Соколовской.

«Мы говорили об этом, но очень много занятости что у меня, что у моего… теперь уже жениха. Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, но пока точной даты у нас нет», — сообщила спортсменка.

Также она призналась, что ещё не думала над вопросом, будет ли менять фамилию после замужества. Зато у Степановой и её партнёра на льду Ивана Букина есть определённость относительно будущей карьеры — пара планирует выступать как минимум до Игр-2026.

«Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать. Кататься мы будем — 100%. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте. Будем работать, будем надеяться, что всё-таки Олимпиада у нас впереди будет и мы на ней выступим достойно», — цитирует Александру Sport24.

В свою очередь, огромный резонанс вызвала новость о завершении карьеры олимпийских чемпионов в командных соревнованиях Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. Об этом сообщил их тренер Александр Жулин, в качестве причин решения назвав возраст и отсутствие мотивации. Но впоследствии эту информацию сами спортсмены опровергли, а наставник признался, что запутался.

«Друзья, мы не объявляли о завершении карьеры! Мои слова выдрали из контекста старого интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий. Всё. Не было никаких заявлений», — написал Кацалапов в Telegram.

Скандальный пост Константиновой

Станислава Константинова ненамеренно вызвала целую бурю недовольства в соцсетях. Она опубликовала фотографии с футбольного матча «Зенит» — ЦСКА, подписав его популярной кричалкой петербургских болельщиков: «Оп, давай-давай! Доминируй, унижай!». Также в этом посте она поздравила подопечных Сергея Семака с победой.

Под снимком набралось множество комментариев армейских фанатов, многие из которых были оскорбительными и весьма агрессивными. Судя по всему, спортсменка такого вовсе не ожидала.

«Какой ужас… Думала-думала, как фотку подписать, и придумала. Теперь читаю поток мерзких упражнений в остроумии», — написала Станислава в Telegram-канале.

По словам Константиновой, вся её семья болеет за сине-бело-голубых и она не представляет, что могла бы поддерживать какую-то другую команду.

«Блин, вот я не понимаю. Я родилась в Питере, 20 лет тут живу. Папа болеет за «Зенит», дед болеет за «Зенит», дядя болеет за «Зенит», все болеют за «Зенит»… А я за что должна болеть? Я должна приходить на матч и говорить, что болею за то, чтобы победила дружба? Нет!» — добавила фигуристка.

Несмотря ни на что, Константинова не отказывается от посещения футбольных матчей и планирует вместе с отцом приехать в Москву на встречу со «Спартаком», которая состоится 4 сентября.