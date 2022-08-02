Авербух: участие в шоу «Чемпионы» не помешает фигуристам соревноваться
- РИА Новости
«Это никак не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях, в этом сезоне наши фигуристы будут много кататься и в показательных выступлениях, и на внутренней арене в связи с невозможностью на данный момент выступать на международных турнирах», — цитирует Авербуха ТАСС.
По его словам, в представлении примут участие серебряные призёры Олимпиады 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева, серебряные призёры ЧЕ-2019 в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.
Шоу «Чемпионы» пройдёт в Омске 2 октября в рамках открытия «G-Drive Арены», на которой будет проводить домашние матчи клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард».
Ранее сообщалось, что Авербух поддержал Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.