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Авербух: участие в шоу «Чемпионы» не помешает фигуристам соревноваться

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух уверен, что выступление в шоу «Чемпионы» не помешает действующим российским фигуристам соревноваться на внутренних турнирах.
Авербух: участие в шоу «Чемпионы» не помешает фигуристам соревноваться
  • РИА Новости

«Это никак не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях, в этом сезоне наши фигуристы будут много кататься и в показательных выступлениях, и на внутренней арене в связи с невозможностью на данный момент выступать на международных турнирах», — цитирует Авербуха ТАСС.

По его словам, в представлении примут участие серебряные призёры Олимпиады 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева, серебряные призёры ЧЕ-2019 в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Шоу «Чемпионы» пройдёт в Омске 2 октября в рамках открытия «G-Drive Арены», на которой будет проводить домашние матчи клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард».

Ранее сообщалось, что Авербух поддержал Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.





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