Константинова: наши фигуристки вынуждены тратить время на сохранение мотивации оставаться в спорте

Российская фигуристка Станислава Константинова эмоционально высказалась об отстранении отечественных фигуристок от мирового спорта.

«Наши девчонки попали в пандемию, потом в эту ситуацию… Для них это золотые годы, они готовы рвать, но они вынуждены тратить время на сохранение какой-то мотивации оставаться в спорте», — цитирует Константинову Sport24.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Напомним, что Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, зачем приходила на тренировку к Тутберидзе.