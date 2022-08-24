РИА Новости: фигуристка Дмитриева может начать выступать за Израиль
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Дмитриева планирует выступать за Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
14-летняя фигуристка занимается в группе Сергея Розанова. Ранее она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко и Алексея Мишина.
Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.
Ранее в ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров.