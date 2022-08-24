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РИА Новости: фигуристка Дмитриева может начать выступать за Израиль

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Российская фигуристка Мария Дмитриева не исключила, что примет решение поменять спортивное гражданство с российского на израильское.
РИА Новости: фигуристка Дмитриева может начать выступать за Израиль
  • РИА Новости

Дмитриева планирует выступать за Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

14-летняя фигуристка занимается в группе Сергея Розанова. Ранее она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко и Алексея Мишина.

Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее в ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров.



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