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В ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил проведение повторных прокатов среди юниоров.
В ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров
  • Gettyimages.ru

«Всё заканчивалось августовскими прокатами, а потом спортсмены принимали участие в этапах Гран-при. В этом году мы в них не участвуем, поэтому было принято решение о проведении прокатов», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

С 19 по 21 августа российские юниоры приняли участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Выступления проходили в Новогорске.

Напомним, что прокаты взрослых традиционно пройдут в сентябре. Серебряная призёрка Олимпиады Александра Трусова подтвердила своё участие. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит прокаты из-за операции на колене.

Ранее Анна Щербакова и Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

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