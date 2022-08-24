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Бестемьянова объяснила, почему российские фигуристы решают выступать за другие сборные

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о причинах смены спортивного гражданства российскими спортсменами.
Бестемьянова объяснила, почему российские фигуристы решают выступать за другие сборные
  • Gettyimages.ru

«Я бы не стала говорить о тенденции. Полагаю, в другие сборные уезжают примерно такое же количество россиян, как и в предыдущие годы. Мы видим очень много отечественных фигуристов, которые выступают за разные страны. Да, сейчас ушли ещё три девушки, но это абсолютно нормально. Нет причин говорить о массовом бегстве. А поводы у всех самые разные. У кого-то, например, родители переезжают. А может ли ситуация измениться в худшую сторону, если Россию не допустят к международным соревнованиям, никто пока не знает. Надеюсь, этого не произойдёт», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Ранее в Израиле подтвердили оформление перехода российской фигуристки Дмитриевой.

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