В Израиле подтвердили оформление перехода российской фигуристки Дмитриевой

В Федерации фигурного катания Израиля рассказали о ходе оформления смены спортивного гражданства Марии Дмитриевой из России.

«Ещё в процессе», — цитирует представителя израильской стороны РИА Новости.

14-летняя фигуристка занимается в группе Сергея Розанова. Ранее она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко и Алексея Мишина.

Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, чем опасен для Ульяны Ширяевой переезд в Канаду.