Поздняков отметил сокращение оттока российских спортсменов в другие сборные

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по ситуации со сменой спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Я не вижу предмета для разговора о смене спортивного гражданства. Во многих видах спорта, где спортсмены меняли гражданство по причине непопадания в основную сборную России, этот процесс затормозился», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство на израильское. 14-летняя спортсменка занимается в группе Сергея Розанова. Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниоров. Спортсменка способна исполнить тройной аксель.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, чем опасен для Ульяны Ширяевой переезд в Канаду.

















