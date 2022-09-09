Бородавко считает, что у российских лыжников есть шанс принять участие в Кубке мира

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил шансы отечественных лыжников выступить на Кубке мира в сезоне-2022/23.

«МОК только рекомендует международным федерациям не допускать российских спортсменов до своих стартов. Но окончательное решение должны принять сами международные федерации. Всё равно какой-то шанс остаётся пока, но я думаю, что он небольшой», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он также сказал, что МОК своими последними заявлениями уже признаёт политизированность решения об отстранении россиян. По его словам, самое страшное, что недопуск идёт только по национальному признаку.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Бородавко высказался о международных стартах в отсутствие российских спортсменов.