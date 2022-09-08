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Шипулин: все спортсмены понимают, что ЧМ по волейболу без России — не то

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался об отстранении мужской сборной России от чемпионата мира.
Шипулин: все спортсмены понимают, что ЧМ по волейболу без России — не то
  • Gettyimages.ru
  • © Matt_Brown

«К сожалению, со слезами на глазах говорю вам, что чемпионат мира прошёл не в России. Такая колоссальная подготовка, такие дворцы у нас. Страна ждала, как главный праздник. Без России это не тот турнир. Дай бог, чтобы мы вернулись на спортивные арены мира по всем видам спорта. Я верю, что это произойдёт. Без России это не то качество, и все спортсмены мира это понимают», — цитирует Шипулина «Чемпионат».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России. Мировое первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах страны.  

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что пока что не удалось вернуть средства, потраченные на проведение крупных международных турниров.

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