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Тихонов — о решении МОК сохранить санкции: без России нет результатов, конкуренции

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил санкции в отношении российских спортсменов.
Тихонов — о решении МОК сохранить санкции: без России нет результатов, конкуренции
  • РИА Новости

«Думаю, в скором будущем, буквально до Нового года, всё изменится. Очень бы хотелось, чтобы это произошло. Я на стороне наших спортсменов. Мечта каждого спортсмена — чемпионат мира или Европы, Олимпийские игры», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что тренируется огромное количество спортсменов, а пьедестал занимают единицы. По его словам, ОКР, Минспорта должны поддержать российских спортсменов.

«Уже даже Клебо говорит о том, что россиян надо возвращать. Без России нет тех результатов, конкуренции», — заключил Тихонов.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал продление действия санкций в отношении российских спортсменов.

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