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Адамс: МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой с допуском российских спортсменов

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал продление действия санкций в отношении российских спортсменов.
Адамс: МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой с допуском российских спортсменов
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Мы пока сталкиваемся с неразрешённой дилеммой: с одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей гуманитарной миссии, которая объединяет весь мир на мирных соревнованиях, но с другой стороны, чтобы сохранить эту миссию, единственный способ защитить эту миссию — рекомендовать не допускать спортсменов к соревнованиям, основываясь на их национальности», — цитирует Адамса ТАСС.

МОК 8 сентября оставил в силе санкции против российских спортсменов. По словам Адамса, МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Он уточнил, что санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России.

Напомним, что МОК ранее рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее в Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов.

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