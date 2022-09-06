В Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов
- РИА Новости
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«Мы все обязаны быть в контактах, в том числе и с МОК, и с другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит», — цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
Ранее Олег Матыцин сообщил, что пока что не удалось вернуть средства, потраченные на проведение крупных международных турниров.