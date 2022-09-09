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Тарасова — о санкциях МОК: их доводы звучат несколько смешно

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, что санкции в отношении российских спортсменов будут сохранены.
Тарасова — о санкциях МОК: их доводы звучат несколько смешно
  • РИА Новости

«Если страны не пускают наших спортсменов, то претензии нужно предъявлять этим странам, а не нашим спортсменам, почему они должны страдать? Нашим спортсменам не мешает и никогда не мешало ездить на соревнования. Поэтому их доводы звучат несколько смешно. Они сами расписываются в том, что без политики они не могут и шага сделать», — приводит слова Татьяны Тарасовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что результаты международных соревнований будут нечестными и неблагодарными, так как они не допускают сильнейших спортсменов.

«Как говорят в народе, там хотят, чтобы выигрывали другие — с нами бороться и выигрывать тяжело, — заключила Тарасова.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость, что МОК сохранил санкции в отношении российских спортсменов.

 

 

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