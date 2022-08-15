«Его не обвинить в предвзятости»: как в РФ отреагировали на призыв Макларена снять отстранение с российских спортсменов

Ричард Макларен, расследовавший антидопинговые нарушения на Олимпийских играх в Сочи, вступился за российских спортсменов. По его мнению, их несправедливо отстранили от соревнований. Юрист подчеркнул, что атлеты не несут ответственности за ситуацию на Украине. Почётный глава ОКР Александр Жуков и руководитель ВФХГ Ирина Винер положительно оценили заявление канадца и выразили надежду, что отношение к российским спортсменам изменится. Впрочем, по словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова и депутата Госдумы Светланы Журовой, в Международном олимпийском комитете к Макларену не прислушаются.

Ричард Макларен в беседе с журналистом ARD Хайо Зеппельтом заявил, что отечественные атлеты были несправедливо подвергнуты санкциям.

«Не они начали этот конфликт и не они несут ответственность за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать», — заявил юрист.

Однако, согласно его предположениям, пока продолжается спецоперация в Украине, международное спортивное сообщество не изменит своего решения. Впрочем, канадец уверен, в дело вполне может вмешаться CAS.

«Если CAS вынесет вердикт в пользу атлетов, федерации будут вынуждены разрешить им участвовать в соревнованиях. Всё совершенно прозрачно», — добавил Макларен.

Напомним, в конце 2014-го именно Макларен был назначен главой комиссии по расследованию утверждений о широком распространении, систематическом применении и сокрытии фактов употребления допинга в России. А в 2016-м WADA создало группу по расследованию обвинений со стороны бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова, которую также возглавил Макларен.

В результате страна лишились целого ряда медалей домашней Олимпиады, на неё были наложены серьёзные санкции. На летних ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро и зимних ОИ-2018 в Пхёнчхане национальная команда выступала в нейтральном статусе и усечённом составе.

Впрочем, в МОК пока придерживаются прежней позиции относительно судьбы отечественных атлетов. Глава организации Томас Бах на днях в очередной раз подчеркнул, что не рекомендует федерациям приглашать россиян. А почётный член комитета и бывший глава WADA Крэйг Риди назвал их участие в ОИ-2024 маловероятным, поскольку они не получат возможность отобраться на Игры.

«Кажется малореальным, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме как в тех видах спорта, где делается иначе. Смогут ли они справиться с задачей в этих трёх видах спорта (дзюдо, велоспорт, теннис)? Не уверен. Очень сложно на полпути сказать: «Все, кто уже преодолел квалификацию! Мы изменили правила», — цитирует функционера Guardian.

«Макларен — честный человек, раз имеет мужество транслировать такие вещи»

Почётный президент ОКР и вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что не ожидал от Макларена таких заявлений.

«Тезис «Спорт вне политики» всё же свою актуальность не терял, хотя, конечно, нарушается в последнее время. Теперь можно согласиться с утверждением Макларена. Очевидно, российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждём, что такие слова скажет Бах. Я надеюсь, МОК изменит свою позицию», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

А руководители отечественных федераций вовсе восприняли пассаж канадца как хороший знак, свидетельствующий о скором изменении ситуации. По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, если на стороне россиян выступил даже человек, известный своей принципиальной позицией в отношении российского спорта, это можно воспринимать как положительную подвижку.

Того же мнения придерживается руководитель Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, ожидающий аналогичных заявлений и от других видных иностранных функционеров.

Наконец, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подчеркнул: Макларен совершил мужественный поступок, вступившись за отечественных атлетов в непростой момент, и не побоялся проявить принципиальность в этом вопросе.

«Это очевидные вещи, они ясны всем — и тем, кто поддался травле, федерациям, где когда-то отсутствовали барьеры по национальному или религиозному принципам. Думаю, Макларен — честный человек относительно своего миропонимания, раз имеет мужество транслировать такие вещи», — подчеркнул Мамиашвили.

«Как только спецоперация завершится, всё вернётся на круги своя»

Впрочем, по мнению экспертов RT, слова юриста не в состоянии привести к смягчению санкций и возвращению россиян на международную арену. Например, почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что их следует воспринимать не более чем единичный случай, поскольку канадец не занимает никаких руководящих постов. Вместе с тем он назвал их важным знаком.

«Это можно воспринять как сигнал для руководителей, которые вводят всё новые ограничения и отстраняют отечественных атлетов. Макларен — авторитетный специалист, который возглавлял специальную комиссию по расследованию антидопинговых нарушений на Олимпийских играх — 2014. К тому же его слова прозвучали своевременно, ведь совсем недавно глава МОК Томас Бах заявил, что по-прежнему не рекомендует приглашать россиян. Будем считать это началом пересмотра политики относительно нашей страны», — подчеркнул Колосков.

В свою очередь, депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что Макларен ранее выступал не против России, а за «чистоту» спорта. Теперь же, вступившись за отечественных атлетов, он проявил себя последовательным человеком.

«Никто не может обвинить его в предвзятости и давлению извне. Он чётко придерживается мнения, что невиновных в употреблении запрещённых препаратов людей наказывать нельзя. И он искренне считает: россияне в сложившейся политической обстановке страдать не должны. В противном случае речь о спорте уже не идёт. Получится ли у него убедить остальных или нет — большой вопрос», — заявила депутат.

При этом Журова, как и Колосков, считает, на МОК слова юриста не окажут никакого воздействия, поскольку идут вразрез с политикой организации. Окончательного же снятия санкций с россиян, по мнению олимпийской чемпионки, следует ждать после окончания спецоперации.

«Как только она завершится, всё вернётся на круги своя. Сейчас же ведущие спортивные функционеры ждут этого момента. Такие прецеденты уже бывали. Даже после Второй мировой войны атлетов из Германии и Японии постепенно допускали к соревнованиям», — добавила Журова.

Наставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская уверена, что примеру канадца последуют и другие.

«Думаю, постепенно их голоса будут звучать всё громче. Поверьте, мы живём и трудимся с верой в то, что россиян рано или поздно допустят на международные соревнования. Верим, что потепление наступит», — подытожила специалист.