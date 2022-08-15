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Тарасова: на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Ричарда Макларена.
Тарасова: на Западе стали понимать, что соревнования без россиян неинтересны и неполноценны
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен не согласился с отстранением российских спортсменов. Он заявил, что санкции в отношении россиян являются несправедливыми, потому что не спортсмены начали конфликт и они не несут ответственности за его ход.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.

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