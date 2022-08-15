военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колосков объяснил, почему заявление Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования

Короткая ссылка
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему заявление главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования.
Колосков объяснил, почему заявление Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Но вовсе не обязательно, что голос Макларена будет услышан. На него бы отреагировали, если бы он возглавлял МОК. Более того, канадец не занимает никаких должностей в ведущих мировых организациях. Поэтому, конечно, не следует ждать, что после слов юриста россиян допустят к соревнованиям и восстановят в правах», — рассказал Колосков RT.

Ранее Колосков отреагировал на слова Макларена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить