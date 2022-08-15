Колосков объяснил, почему заявление Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему заявление главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена не приведёт к допуску россиян на международные соревнования.

«Но вовсе не обязательно, что голос Макларена будет услышан. На него бы отреагировали, если бы он возглавлял МОК. Более того, канадец не занимает никаких должностей в ведущих мировых организациях. Поэтому, конечно, не следует ждать, что после слов юриста россиян допустят к соревнованиям и восстановят в правах», — рассказал Колосков RT.

Ранее Колосков отреагировал на слова Макларена.