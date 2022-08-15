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Колосков — о призыве Макларена снять санкции с российских спортсменов: можно воспринять как сигнал

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
Колосков — о призыве Макларена снять санкции с российских спортсменов: можно воспринять как сигнал
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я бы не стал обобщать и говорить, что отношение к России должно резко измениться. Пока никаких предпосылок к этому нет, а заявление Макларена — не более чем единичный случай, хотя и очень важный для нас. Это можно воспринять как сигнал для руководителей спорта, которые придумывают всё новые санкции и отстраняют отечественных атлетов», — заявил Колосков RT.

Он также подчеркнул, что Макларен является авторитетным специалистом, который возглавлял специальную комиссию по расследованию антидопинговых нарушений на Олимпийских играх 2014.

«К тому же его слова прозвучали своевременно, ведь совсем недавно глава МОК Томас Бах заявил, что по-прежнему не рекомендует приглашать россиян. Будем считать это началом пересмотра политики относительно нашей страны», — заключил Колосков.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала слова Макларена.

 

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