Колосков — о призыве Макларена снять санкции с российских спортсменов: можно воспринять как сигнал

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

«Я бы не стал обобщать и говорить, что отношение к России должно резко измениться. Пока никаких предпосылок к этому нет, а заявление Макларена — не более чем единичный случай, хотя и очень важный для нас. Это можно воспринять как сигнал для руководителей спорта, которые придумывают всё новые санкции и отстраняют отечественных атлетов», — заявил Колосков RT.

Он также подчеркнул, что Макларен является авторитетным специалистом, который возглавлял специальную комиссию по расследованию антидопинговых нарушений на Олимпийских играх — 2014.

«К тому же его слова прозвучали своевременно, ведь совсем недавно глава МОК Томас Бах заявил, что по-прежнему не рекомендует приглашать россиян. Будем считать это началом пересмотра политики относительно нашей страны», — заключил Колосков.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала слова Макларена.