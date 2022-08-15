Винер — о заявлении Макларена: очень положительная подвижка

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, он был очень жёсток и строг по отношению к России. Приятно, что он всё это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Напомним, что автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен не согласился с отстранением российских спортсменов. Он заявил, что санкции в отношении россиян являются несправедливыми, потому что не спортсмены начали конфликт и не они несут ответственность за его ход.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на слова Макларена в защиту России никто не обратит внимания.