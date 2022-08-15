Винер — о заявлении Макларена: очень положительная подвижка
- РИА Новости
«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, он был очень жёсток и строг по отношению к России. Приятно, что он всё это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», — цитирует Винер «Матч ТВ».
Напомним, что автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен не согласился с отстранением российских спортсменов. Он заявил, что санкции в отношении россиян являются несправедливыми, потому что не спортсмены начали конфликт и не они несут ответственность за его ход.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на слова Макларена в защиту России никто не обратит внимания.