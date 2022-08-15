Журова заявила, что на слова Макларена в защиту России никто не обратит внимания
- РИА Новости
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«Макларен всегда позиционировал себя как борца за защиту спорта. К сожалению, боюсь, что никто на Западе не обратит внимания на мнение Макларена. Вот если бы Бах такое сказал — другое дело», — цитирует Журову ТАСС.
Напомним, что автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен не согласился с отстранением российских спортсменов. Он заявил, что санкции в отношении россиян являются несправедливыми, потому что не спортсмены начали конфликт и не они несут ответственность за его ход.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.