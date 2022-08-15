Журова заявила, что на слова Макларена в защиту России никто не обратит внимания

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Ричарда Макларена.

«Макларен всегда позиционировал себя как борца за защиту спорта. К сожалению, боюсь, что никто на Западе не обратит внимания на мнение Макларена. Вот если бы Бах такое сказал — другое дело», — цитирует Журову ТАСС.

Напомним, что автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен не согласился с отстранением российских спортсменов. Он заявил, что санкции в отношении россиян являются несправедливыми, потому что не спортсмены начали конфликт и не они несут ответственность за его ход.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.