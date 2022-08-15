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Журова — о словах Макларена: сделал такое заявление, чтобы не показаться непоследовательным

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Ричарда Макларена.
Журова — о словах Макларена: сделал такое заявление, чтобы не показаться непоследовательным
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Исходя из собственных убеждений, Макларен никогда не выступал против России. Он считал, что сражается за чистый спорт. Теперь же, чтобы не показаться непоследовательным, он сделал такое заявление. Теперь никто не может обвинить его в предвзятости по отношению к нашей стране и давлению извне. Он чётко придерживается мнения, что чистых спортсменов, не виновных в употреблении запрещённых препаратов, наказывать нельзя. И он искренне считает: отечественные атлеты в сложившейся политической обстановке страдать не должны. В противном случае речь о спорте уже не идёт. Получится ли у него убедить остальных или нет — большой вопрос», — заявила Журова RT.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова Макларена.

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