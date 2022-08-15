Журова рассказала, когда с российских спортсменов снимут все ограничения

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением, когда с российских спортсменов снимут все ограничения.

«На мой взгляд, нам не стоит воспринимать произошедшее как хороший знак. В МОК просто объявят, что Макларен высказал личное мнение, тем более канадец не имеет никакого отношения к комитету. Например, недавно член МОК и бывший глава WADА Крейг Риди заявил, что участие россиян в Олимпийских играх — 2024 маловероятно, но там от его слов тоже открестились. Поэтому всё зависит не от заявлений отдельных деятелей, а от окончания спецоперации на Украине. Как только она завершится, всё вернётся на круги своя. Сейчас же ведущие спортивные функционеры ждут этого момента. Такие прецеденты уже бывали. Даже после Второй мировой войны атлетов из Германии и Японии постепенно допустили к соревнованиям», — заявила Журова RT.

Ранее Журова прокомментировала слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.