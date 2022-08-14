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Лыжница Степанова: никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Маклареном

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинг-скандале на Играх-2014 в Сочи Ричарда Макларена, назвавшего несправедливым недопуск российских спортсменов до международных соревнований.
Лыжница Степанова: никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Маклареном
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Ричардом Маклареном, который в WADA так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Согласно предположениям спортсменки, это связано с тем, что теперь Макларен является частным лицом и может наконец-то говорить, о чём думает на самом деле.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.

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