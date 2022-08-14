Лыжница Степанова: никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Маклареном
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Вот уж никогда не думала, что буду согласна хоть в чём-то с Ричардом Маклареном, который в WADA так упорно работал над тем, чтобы нас, российских спортсменов, отстранить от международных соревнований. Но теперь он же считает, что нас отстранили незаконно», — написала Степанова в своём Telegram-канале.
Согласно предположениям спортсменки, это связано с тем, что теперь Макларен является частным лицом и может наконец-то говорить, о чём думает на самом деле.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Макларен призвал допустить российских атлетов до международных соревнований.