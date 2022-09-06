Олимпиада в Париже, альтернативные турниры и защита прав россиян: какие спортивные темы затрагивали на полях ВЭФ

Российские атлеты продолжают подготовку к Олимпиаде в Париже, несмотря на существующие санкции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Министр спорта Олег Матыцин рассказал об успешном проведении Спартакиады сильнейших и заявил о готовности национальной сборной принять участие в Кубке мира по хоккею в 2024 году. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на важность создания системы турниров с дружественными странами. О чём ещё говорили на полях VII Восточного экономического форума — в материале RT.

Во Владивостоке на этой неделе проходит VII Восточный экономический форум, главная тема которого — «На пути к многополярному миру». В мероприятии принимают участие не только чиновники и бизнесмены, но и представители различных видов спорта, поскольку в этой сфере сегодня особенно важно заново выстраивать международные отношения. В условиях санкций, наложенных на российских атлетов, до сих пор непонятно, будут ли они выступать на Олимпиаде в Париже, которая состоится уже через два года.

Не обошлось на ВЭФ и без соревнований. Гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы. Он победил в семи партиях, а одна завершилась ничьей. Соперниками россиянина были гости мероприятия.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, принял участие в забеге в поддержку амурских тигров. Вместе с ним на старт вышли ещё 450 человек.

«Начинать первый день форума с забега стало хорошей спортивной традицией. И это закономерно, потому что на ВЭФ-2022 масштабная спортивная программа. Спорт, здоровье и экономика крепко связаны. И те мероприятия, которые пройдут во Владивостоке, символизируют государственную политику в области спорта. Мы видим основной задачей создание максимально комфортных условий для занятий спортом, формирование здорового образа жизни, а это — основа стабильного развития общества», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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Однако спортивную общественность, конечно же, больше интересовала позиция руководства страны по ключевым вопросам. И в первую очередь о допуске россиян до Игр в Париже. Пока, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, все сборные, несмотря на ограничения, продолжают подготовку к турниру.

«Она ведётся на наших пяти федеральных спортивных базах, региональных объектах. Мы по поручению президента стремительно заменяем те площадки, на которых готовились наши сборные и которые оказались в недружественных странах. Поэтому сейчас как раз время их создавать у нас, особенно в условиях среднегорья для тренировок на выносливость», — приводит слова Чернышенко Интерфакс.

Верит в то, что россияне выступят на главном старте четырёхлетия, и бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Как отметил чиновник, атлетам не стоит опускать руки.

«Считаю, нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, наши ребята будут принимать в них участие», — сказал Мутко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о необходимости борьбы за права атлетов, в том числе и при общении с Международным олимпийским комитетом.

«Что касается отношений с МОК, то в любом случае, конечно, и президент об этом неоднократно говорил, мы все обязаны в контактах, в том числе и с МОК, и с другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Одним из положительных моментов на пути к возвращению россиян на мировую арену, по мнению представителя Кремля, стало переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы FIDE.

«Очень хорошо, что наш с вами соотечественник остаётся главой такой авторитетной международной спортивной организации, это само по себе достаточно уникально», — отметил Песков.

Кроме того, Матыцин выразил мнение, что организаторы запланированного на 2024 год Кубка мира по хоккею заинтересованы в участии в нём российской команды.

«Не вижу на сегодняшний день с нашей стороны никаких преград, чтобы этот проект был реализован... Это часть большой программы международного сотрудничества, а оно прежде всего предполагает диалог и учёт всех интересов. Надеюсь, что наши заокеанские партнёры тоже учтут эти принципы при подготовке проектов», — заявил министр.

РИА Новости

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Отвечая на вопрос, были ли сигналы от НХЛ о возможности участия РФ в Кубке, он сообщил, что у Минспорта такой информации нет. «Но я надеюсь, что мы в случае заинтересованности окажем максимальное содействие, чтобы обеспечить участие наших спортсменов», — добавил Матыцин.

Ждут россиян и на ралли-рейде «Дакар», сообщил в кулуарах форума руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«Организаторы очень хотят видеть нас в гонке, однако конкретного ничего ответить не могут пока. Но мы делаем всё возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне», — признался специалист в интервью ТАСС.

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Пока идёт борьба за права российских спортсменов на международном уровне, внутри страны планируется проводить соревнования с атлетами из дружественных стран.

«На различных мероприятиях с участием президента... неоднократно обсуждалась тема российского спорта на фоне тех беспрецедентных спортивных ограничений, которые ввели. Президент акцентировал необходимость введения целой системы внутренних соревнований, расширенных соревнований с участием других, дружественных стран», — рассказал Дмитрий Песков.

В 2022 году в России было запланировано более 210 международных соревнований по 50 видам спорта, включая Игры дружбы и «Мы вместе». Так что, если санкции продлят, то можно рассчитывать на увеличение этих цифр. Особые надежды чиновники связывают со Спартакиадой сильнейших. По словам Матыцина, несмотря на определённые шероховатости, первый турнир можно назвать успешным.

«Мы договорились провести предварительный анализ итогов с федерациями и с регионами, когда закончатся все соревнования, это будет октябрь. Планируем также посвятить этому вопросу дискуссию на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Кемерове 28—30 сентября. Все рекомендации, связанные с отбором спортсменов для участия в Спартакиаде, будут учтены. Особенно важен опыт взаимодействия федерального центра и регионов, которые обеспечивают проведение соревнований, задействование баз, которые, как правило, соответствуют международным стандартам. Это определённый смотр нашей инфраструктуры и возможностей России для проведения крупных спортивных проектов», — добавил министр.

При этом Матыцин добавил, что России пока не удалось вернуть деньги, потраченные на организацию отменённых крупных международных турниров.

«Мы находимся в процессе. Наши национальные федерации, те, кто подавали иски, — часть из них находится в переговорном процессе с международной федерацией, поэтому надеемся на успешное решение», — сообщил чиновник.

Называли участники ВЭФ и запасной вариант в случае недопуска россиян до Олимпиады в Париже — проведение альтернативных соревнований, как это было сделано с Паралимпиадой в Ханты-Мансийске. Однако остаётся надеяться, что до этого дело не дойдёт.