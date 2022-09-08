«Матч ТВ»: Бах обсудит с главами международных федераций вопрос участия россиян в турнирах
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Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, встреча пройдёт в режиме онлайн и после неё могут быть приняты некоторые послабления.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался об отстранении мужской сборной России от участия в чемпионате мира.