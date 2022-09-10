Цзю назвал МОК «больными» за решение не включать бокс в программу ОИ-2028

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.

«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

9 сентября МОК заявил о том, что бокс не включён в программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению, комитет не в состоянии отменить данное решение.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на решение МОК не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.