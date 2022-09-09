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Мехонцев — о невключении бокса в программу ОИ-2028: что‑то не то происходит с мировым спортом

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.
Мехонцев — о невключении бокса в программу ОИ-2028: что‑то не то происходит с мировым спортом
  • AP

«Это печально. Бокс же исторический и древний вид спорта. Что‑то не то происходит с мировым спортом. Я же уже давно в спорте, и раньше часто возникали настроения, что бокс якобы очень травматичный вид. Но ведь если внимательно посмотреть, тех же футболистов и хоккеистов гораздо чаще выносят на носилках, чем в олимпийском боксе», — приводит слова Мехонцева «Матч ТВ».

Он также заявил, что многие легендарные боксёры прошли через олимпийский ринг, где имели успех. По его словам, ОИ — это отличная платформа для карьеры и в профессиональном боксе.

«Может быть, спортивного директора МОК, который сказал об этом, в детстве боксёры обижали? Человеческий фактор же тоже присутствует. Можно же не любить какой‑то вид спорта, но это не значит, что его не должно существовать», — добавил Мехонцев.

9 сентября МОК заявил о том, что бокс не включён в программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению, комитет не в состоянии отменить данное решение.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов отреагировал на решение МОК не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.

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