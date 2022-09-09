Саитов заявил о необходимости сохранения бокса в программе Олимпийских игр

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.

«Без бокса Олимпийские игры сразу обеднеют, станут менее красочными. На мой взгляд, бокс — один из самых интересных видов спорта. Единоборства же всегда являются важной составляющей любых соревнований, олимпиад. Может быть, какую‑то акцию всемирную организовать. Но сработает ли это? Я лично готов в этом принять участие», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Он также заявил, что человек может метко стрелять или далеко кидать снаряды, однако, когда спортсмены сильны в единоборствах, это говорит о крепости страны. По его словам, любой человек, который чего-то достиг в боксе, мог бы помочь в решении этой проблемы.

9 сентября МОК заявил о том, что бокс не включён в программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению комитет не в состоянии отменить данное решение.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении МОК не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.