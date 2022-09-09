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Свищёв – о возможном невключении бокса в программу ОИ-2028: это ужасное решение

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.
Свищёв – о возможном невключении бокса в программу ОИ-2028: это ужасное решение
  • РИА Новости

«Это ужасное решение. Я считаю, что такой исход событий маловероятен. У нас бокс один из самых популярных видов спорта на планете. Я не думаю, что до этого дело дойдёт. Попытки были и по борьбе, и по боксу, но я думаю, бокс сможет отстоять свои позиции в олимпийском движении», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028.

 

 

 

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