Reuters: МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028
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«В настоящее время бокс не включён в спортивную программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальной эволюции, исполнительный совет МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», — говорится в письме МОК, направленном президенту IBA, сообщает Reuters.
8 сентября МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов.
Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.
Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал продление действия санкций в отношении российских спортсменов.