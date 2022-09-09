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Reuters: МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028

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Международный олимпийский комитет (МОК) может не включить соревнования по боксу в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.
Reuters: МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028
  • AP

«В настоящее время бокс не включён в спортивную программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальной эволюции, исполнительный совет МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA», говорится в письме МОК, направленном президенту IBA, сообщает Reuters.

8 сентября МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал продление действия санкций в отношении российских спортсменов.

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