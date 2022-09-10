В России создадут систему, компенсирующую спортсменам неучастие в международных стартах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о создании системы, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных стартах.

«Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, диверсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате со странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он констатировал, что дискриминационные меры в отношении российского спорта, введённые в том числе Международным олимпийским комитетом (МОК), — реальность, с которой приходится сталкиваться.

«И это большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне из-за этого. Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь Министерство спорта, дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных соревнований», — добавил он.

8 сентября Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что МОК сохранил санкции в отношении российских спортсменов.