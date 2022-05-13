Ягудин оценил чистое выполнение четверного акселя Малининым

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о чистом исполнении четверного акселя американским фигуристом Ильёй Малининым.
Ягудин оценил чистое выполнение четверного акселя Малининым
  • РИА Новости

«Он очень одарённый, просто невероятно талантливый. Это первый в истории чисто приземлённый, абсолютно докрученный четверной аксель в фигурном катании. Полноценно выполненный прыжок», — цитирует Ягудина Матч ТВ.

По его словам, 17-летний фигурист может добавить к званию короля тренировок ещё и успех на соревнованиях, потому что у него для этого есть силы.

«У него ведь всё равно русские корни, а русская нация чрезвычайно одарённая. Поэтому не имеет значения, за кого он выступает на соревнованиях. Конечно, очень многое завязано на работе, но и то, что в тебе заложено с рождения, тоже играет роль», — добавил Ягудин.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые в истории попытался исполнить четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине. Японский фигурист упал с прыжка и занял четвёртое место на турнире.

Ранее Ягудин отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить