Ягудин оценил чистое выполнение четверного акселя Малининым

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о чистом исполнении четверного акселя американским фигуристом Ильёй Малининым.

«Он очень одарённый, просто невероятно талантливый. Это первый в истории чисто приземлённый, абсолютно докрученный четверной аксель в фигурном катании. Полноценно выполненный прыжок», — цитирует Ягудина Матч ТВ.

По его словам, 17-летний фигурист может добавить к званию короля тренировок ещё и успех на соревнованиях, потому что у него для этого есть силы.

«У него ведь всё равно русские корни, а русская нация чрезвычайно одарённая. Поэтому не имеет значения, за кого он выступает на соревнованиях. Конечно, очень многое завязано на работе, но и то, что в тебе заложено с рождения, тоже играет роль», — добавил Ягудин.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые в истории попытался исполнить четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине. Японский фигурист упал с прыжка и занял четвёртое место на турнире.

Ранее Ягудин отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что США должны получить золото командного турнира Олимпийских игр 2022 года.