Траньков: призовые — это стимул, чтобы многие наши чемпионы ещё держались

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал размеры призовых на чемпионате России по фигурному катанию.

«Мои подопечные в любом случае никуда не собирались уезжать. Для моих спортсменов, Тарасовой и Морозова, это дополнительная мотивация для продолжения карьеры. Безусловно, это стимул, чтобы многие наши чемпионы, заслуженные мастера спорта ещё держались и радовали своих болельщиков», — цитирует Транькова Metaratings.

По его словам, все стали забывать о ветеранах фигурного катания, которые принимают нелёгкие решения в пользу продолжения своей деятельности.

Чемпионы 2023 года получат по 2,5 млн рублей. Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о размерах призовых на чемпионате России по фигурному катанию.