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Жулин: призовые на российских стартах — единственная мера стимулировать фигуристов

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Александр Жулин, тренер олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал новость о возможном введении призовых на этапах Гран-при России по фигурному катанию.
Жулин: призовые на российских стартах — единственная мера стимулировать фигуристов
  • РИА Новости

«Пока об этом мне не известно, но я очень надеюсь на это. Это единственная мера, которая может стимулировать наших спортсменов. Мотивация всё-таки», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По сообщениям СМИ, Федерация фигурного катания России (ФФКР) планирует ввести призовые за успешное выступление на этапах Гран-при России. Денежные награждения уже точно будут выплачиваться участникам юниорских соревнований. Утверждает, что система поощрения будет введена для взрослых спортсменов. Однако конкретные суммы пока не названы.

До введения санкций Гран-при России носил название Кубок страны.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отправилась в США.





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